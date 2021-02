Fratelli d’Italia ha convocato, in videoconferenza, per oggi pomeriggio a partire dalle ore 18.00 la Direzione Nazionale, riservata ai soli componenti e allargata ai gruppi parlamentari, che avrà come punto all’ordine del giorno relazione con la quale il presidente Giorgia Meloni proporrà che Fratelli d’Italia voti contro la fiducia al nuovo Esecutivo.

Così una nota di Fratelli d’Italia.