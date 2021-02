Sanità, Torselli e Petrucci: non bastano le scuse della Asl. Subito ispettori agli Spedali Riuniti di Livorno

“Non sono più sufficienti le scuse da parte della Asl. Agli Spedali Riuniti di Livorno qualcosa non funziona e non si garantisce più un servizio adeguato ai cittadini. Per questo chiediamo ancora una volta che il Ministero della Salute intervenga immediatamente e invii dei suoi ispettori per verificare quali sono le condizioni della struttura”. La richiesta arriva da parte del Presidente del gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Francesco Torselli, e dal Consigliere regionale Diego Petrucci della Commissione sanità.

“Per la seconda volta – spiegano Torselli e Petrucci – nel giro di un mese, un paziente anziano è stato dimesso senza vestiti addosso. Inoltre ci sono stati due decessi dovuti all’enterobatterio New Delhi, un enzima pericolosissimo capace di distruggere numerosi antibiotici. Sappiamo che il nostro sistema sanitario è fortemente sotto stress, ma ciò che sta avvenendo agli Spedali Riuniti è intollerabile”!

“Abbiamo chiesto spiegazioni al Presidente Giani con un’interrogazione – concludono i due esponenti di Fratelli d’Italia -. L’inadeguatezza dell’assessore Bezzini nel gestire questa grave situazione è ormai evidente. Abbiamo inoltre proposto ufficialmente l’istituzione di una commissione d’indagine e l’invio di ispettori ministeriali all’ospedale livornese”.