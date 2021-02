Sci, De Carolis: Stessa approssimazione Governo Conte bis

“La riapertura prima annunciata e poi smentita, a poche ore dall’apertura, degli impianti sciistici colpisce duramente anche le stazioni del Lazio. Un settore che, complice una favorevole congiuntura climatica, sperava di ripartire in sicurezza e nel pieno rispetto delle previsioni normative e, invece, si trova a fare i conti con un nuovo stop”. Lo dichiara Marco De Carolis, Coordinatore Turismo Regione Lazio FDI. “Imprese, lavoratori e famiglie – aggiunge – si ritrovano di nuovo bloccati il giorno precedente a quello previsto per la ripartenza, con prenotazioni da disdire, forniture da gestire e posti di lavoro che rischiano di sparire. Cambiato il governo, nulla è cambiato rispetto all’approssimazione e alla superficialità che ha contraddistinto il Conte bis. Ancora una volta a pagare sono le categorie produttive e gli italiani, che di questo metodo ne hanno giustamente piene le tasche anzi vuote: i ristori non si vedono e, soprattutto, mancano una strategia e una visione per la gestione corrente e futura della grave crisi che attanaglia senza tregua alcuna il settore turistico, dell’accoglienza e della ristorazione”. “FdI è vicina agli operatori del settore sciistico e a disposizione per ascoltare le loro istanze e portarle all’attenzione dell’aula del Consiglio Regionale e del Parlamento”

