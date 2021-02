Sci, Fidanza: cittadini e operatori trattati come sudditi

“Quello che sta accadendo in queste ore sulla questione Sci e’ una vergogna assoluta. Si continuano a trattare i cittadini e i gli operatori, in questo caso con un indotto importantissimo, come dei sudditi che apprendono dai giornali qualche ora prima quello che gli viene impedito e per il quale si erano preparati per mesi. Il tutto con la promessa di ristori che non hanno avuto in passato e che difficilmente vedranno in futuro. Questo e’ un nuovo inizio che assomiglia a quello che avevamo visto nella coda del governo Conte due. Quanto accaduto con il settore sciistico e’ il segno della continuità con il precedente governo anche per la litigiosità all’interno delle forze che lo compongono. Anche per questo abbiamo scelto di non votare la fiducia al governo Draghi”.

Così durante la trasmissione Agora’ il capodelegazione di Fratelli d’Italia-ECR al Parlamento europeo, Carlo Fidanza.