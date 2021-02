Sci, Montaruli: illegittima ordinanza nelle more di DPCM e senza evidenza scientifica

“Ritengo sia illegittima l’ordinanza con cui Speranza ha richiuso gli impianti sciistici a meno di 12 ore dalla loro riapertura, mettendo fine alla stagione di migliaia di lavoratori. Il ministro Speranza non può infatti con ordinanza derogare un atto del Presidente del consiglio e andare oltre la legge. Non c’è nessuna legge né alcun dpcm che sta dando fondamento giuridico all’ordinanza con cui Speranza da’ il colpo di grazia definitivo al mondo della montagna. Nella stessa ordinanza infatti si osserva “nelle more di un dpcm”, una vera e propria ammissione di colpa. La nuova chiusura ritenuta urgente inoltre non è supportata da alcun dato o considerazioni scientifiche specifiche. Non basta un suggerimento di cautela del CTS a permettere la chiusura di attività economiche, ledendo il diritto al lavoro costituzionalmente garantito. Il governo Draghi inizia non solo in totale continuità con quello precedente per quanto riguarda Ministri e provvedimenti ma anche dimostrando totale incuranza dei diritti dei cittadini”.

Lo dichiara in una nota Augusta Montaruli, deputato di Fratelli d’Italia.