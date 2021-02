Sci, Rampelli: Draghi, fuori pista sugli impianti di sci. Confermata modalità Conte

“Mario Draghi, dopo aver mancato di omaggiare la bandiera Italiana nella cerimonia di insediamento a Palazzo Chigi, scivola di nuovo già al secondo giorno, meglio dire che va ‘fuori pista’ visto che si tratta della chiusura improvvisa degli impianti di sci.

Ci risiamo, resta immutata la modalità Conte con operatori economici già in difficoltà, che si attrezzano facendo ugualmente investimenti, prendendo prenotazioni, effettuando scorte alimentari, riempendo i magazzini di attrezzature sportive per vendita e noleggio e, a poche ore dalla riapertura prevista da oggi nelle aree gialle, si vedono fermare tutto.

Della serie: modificando l’ordine degli addendi il risultato non cambia. Stagione compromessa, mentre subito inizia la litania dei ristori, richiesti paradossalmente da esponenti della stessa maggioranza che condivide il metodo Speranza. Insomma, il Governo Draghi ancora deve ottenere la fiducia dalle Camere ma, di fatto, è già andato fuori pista”.

E’ quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi.