Caso Marò, Fratelli d’Italia: Ministro Di Maio si attivi per sollevare Massimiliano Latorre e Salvatore Girone dalle restrizioni cui sono ancora sottoposti

Fratelli d’Italia, in persona dei Deputati Deidda, Capogruppo in Commissione Difesa, Delmastro, Capogruppo in Commissione Affari Esteri, Ferro e Galantino, membri della Commissione Difesa, presenta un’interpellanza urgente

“In merito alla vicenda dei due Marò, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, sulla quale sembra essere calato un assordante silenzio abbiamo deciso di interpellare il Ministro degli Esteri Luigi di Maio. A sette mesi dal provvedimento arbitrale del Tribunale dell’Aja che ha conferito la giurisdizione sul caso dell’Enrica Lexie all’Italia, infatti, i nostri fucilieri di Marina risultano essere ancora sottoposti alle restrizioni dettate dalla Corte Suprema di Nuova Delhi. Chiediamo al Ministro Di Maio – attraverso un’interpellanza urgente – di attivarsi per garantire un doveroso ritorno alla normalità ai nostri uomini che, dopo ben 9 anni dall’inizio della contesa tra Italia e India, ancora si trovano sottoposti alle restrizioni, nonostante abbiamo agito, inoltre, secondo le disposizioni internazionali di autoprotezione anti-pirateria. Ci auguriamo che questa vicenda non cada di nuovo nel dimenticatoio e manterremo alta l’attenzione invitando nuovamente i nostri Marò in audizione in Commissione Difesa”, è quanto dichiarano in una nota congiunta i Deputati di FdI, Deidda, Delmastro, Ferro e Galantino