Sci, Meloni: Montagna merita rispetto non speranza. Chiediamo a Governo di dichiarare stato di crisi turismo (video)

«È inaccettabile che il Governo abbia deciso e comunicato il rinvio della stagione sciistica con poche ore di preavviso, trattando gli italiani come fossero sudditi. Non si rendono conto che per moltissimi territori la montagna è l’unica fonte di ricchezza e occupazione».

È quanto ha detto Giorgia Meloni, nel corso del suo intervento online all’iniziativa organizzata da Fratelli d’Italia dal titolo “Io sto con gli operatori della montagna”.

«Chi vive e lavora in montagna merita rispetto e va sostenuto per la difficoltà che ha nell’accesso ai servizi. Questi cittadini e questi lavoratori chiedono che lo Stato sia un alleato per favorire residenzialità, per combattere lo spopolamento e rilanciare l’imprenditorialità. Penso che la montagna meriti rispetto, non si merita Speranza, si merita rispetto, che è un’altra cosa che non abbiamo visto in questi giorni», ha spiegato Meloni. Sul tema del turismo la leader di FdI ha poi sottolineato che Fratelli d’Italia è stato l’unico partito a chiedere a Draghi, durante le consultazioni, di ricostituire il Ministero del Turismo. «È una proposta storica di FdI che abbiamo presentato all’inizio della legislatura. Ci fa piacere che il presidente Draghi abbia fatto sua questa nostra rivendicazione e chiediamo che il Ministero del Turismo abbia un suo portafoglio. Il neo Ministro Garavaglia, a cui facciamo gli auguri di buon lavoro, ha dichiarato che vuole dare risposte immediate e se lo farà troverà Fratelli d’Italia al suo fianco in questa battaglia».

«L’economia italiana deve tanto al turismo. È il motivo per il quale, sempre durante le consultazioni, abbiamo chiesto a Draghi di dichiarare al più presto lo stato di crisi del turismo: siamo stati i primi a chiederlo anche al governo Conte che non ci ascoltò e speriamo che in questo caso ci ascolti Draghi. Continueremo a rilanciare questa proposta, che è la soluzione migliore per assicurare a migliaia di aziende del comparto gli aiuti economici di cui hanno bisogno», ha concluso Meloni.