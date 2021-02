«Zingaretti smemorato si appella a Zingaretti. Qualcuno gli ricordi che lui e il Pd sono al Governo, come lo sono stati dall’inizio della pandemia. Chi vive e lavora in montagna non merita di essere preso in giro così».



Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, replicando a un tweet di Nicola Zingaretti che sul tema dello sci e della montagna aveva scritto: “Il Governo si adoperi subito per indennizzi e ristori a chi è stato colpito”.