UE, Fitto: Incentivi all’occupazione bloccati dalle UE? Presentata un’interrogazione a commissione per fare chiarezza

“Nella Legge di Bilancio 2021 sono previste specifiche misure per incentivare le assunzioni di giovani under 36, di lavoratori nelle regioni del Sud e di donne disoccupate. Risorse nazionali, 4,6 mld, da erogare seguendo le regole del ‘Quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19’”. Lo afferma il co-presidente del gruppo europeo ECR- Fratelli d’Italia, Raffaele Fitto. “L’Italia non ha ancora ottenuto l’autorizzazione dalla Commissione Europea, e le misure non sono applicabili con gravi incertezze per imprese e lavoratori. Per questo, insieme al collega Raffaele Stancanelli, abbiamo presentato un’interrogazione alla Commissione Europea per chiedere di indicare lo status dell’iter di approvazione delle misure previste dal governo italiano e di conoscere, nel caso ve ne siano, le motivazioni per le quali non si è ancora provveduto all’approvazione delle misure previste dalla legge di bilancio 2021 per incentivare le assunzioni di lavoratori al Sud, di donne disoccupate e di giovani under 36”.

