Appalto mascherine, Delmastro: Governo Conte mai risposto a mie interrogazioni su Arcuri

“Dopo decine di interrogazioni del sottoscritto proprio sull’appalto del commissario Arcuri per 1.2 miliardi di mascherine cinesi che ha fruttato “provvigioni” milionarie a uomini ben introdotti nella filiera del potere, finalmente la

Procura della Repubblica ha disposto sequestri vari. Per quale motivo il Governo non ha mai risposto alle mie interrogazioni? Per quale motivo il Governo non ha rimosso Arcuri? L’inerzia e l’assordante silenzio del Governo

Conte bis oggi assumono la sinistra luce di una contiguità politicamente criminale: qualcuno lucrava sulla pelle degli italiani in piena pandemia e Conte e il suo Governo voltavano la testa dall’altra parte”.

Così Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia commenta la notizia dei sequestri operati stamattina dalla Guardia di Finanza.