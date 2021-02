“Draghi si rifugia in un discorso generico per non scontentare nessuno della sua maggioranza ammucchiata. Eppure non dimentica di dire che l’Italia dovrà cedere ulteriore sovranità a Bruxelles e che l’aiuto dello Stato non arriverà a tutte le imprese ma soltanto ad alcune. Nubi si addensano all’orizzonte. Fiero del nostro no”.

Cosi su Facebook il capodelegazione di Fratelli d’Italia-ECR al Parlamento europeo, Carlo Fidanza.