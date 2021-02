Governo, Meloni: da Draghi intervento di generica visione politica, confermiamo il nostro no a questo Governo e valuteremo singoli provvedimenti

«Dopo aver ascoltato da Draghi un intervento di generica visione politica, che evita però di calarsi nelle scelte concrete da effettuare, confermiamo il nostro no a questo Governo. Non si può chiedere agli italiani un supplemento di fiducia al buio nei confronti del nuovo Esecutivo. Entreremo nel merito delle singole questioni evidenziate da Draghi durante il dibattito in Aula, e valuteremo i singoli provvedimenti che saranno votati, senza “cessioni di sovranità” che non ci appartengono».

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.