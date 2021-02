Olzai, Deidda: Fratelli d’Italia presenta interrogazione parlamentare per i continui disagi alle poste italiane

“Apprendiamo dalla stampa e dai cittadini dei continui disagi agli sportelli postali di Olzai, causati dalla riduzione dell’orario con soli tre giorni di apertura settimanale ed un unico impiegato a servire la clientela. Anche il primo cittadino del Comune ha annunciato di aver scritto a Poste Italiane e ha reso pubblica questa sua azione affermando di procedere per azioni legali qualora non venissero accolte le lamentele. Poste Italiane, da tempo, ha fatto della lotta allo spopolamento e dei servizi nei piccoli comuni un punto prioritario della propria missione aziendale, riscuotendo per questo motivo un notevole apprezzamento. Chiediamo, però, a seguito delle molteplici criticità riscontrate, il ripristino immediato dell’apertura dell’unico presidio postale del Comune di Olzai per tutti i giorni lavorativi della settimana, l’incremento del personale preposto all’ufficio locale e l’attivazione di uno sportello automatico Atm del circuito Postamat”, è quanto dichiara Salvatore Deidda, Deputato di FdI in seguito alla presentazione di un’interrogazione parlamentare.

Condividi