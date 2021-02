Basilicata, Fdi: benvenuto al consigliere regionale Tommaso Coviello e al sindaco di Avigliano Giuseppe Mecca

“Il segretario regionale di Fratelli d’italia on. Salvatore Caiata, ed il responsabile nazionale dell’organizzazione, on. Giovanni Donzelli, esprimono un caloroso benvenuto al consigliere regionale Tommaso Coviello e al sindaco di Avigliano Giuseppe Mecca, i quali, unitamente ad altri amministratori locali, nei prossimi giorni, ufficializzeranno definitivamente il loro ingresso in Fratelli d’Italia. Consapevoli delle loro qualità umane e culturali siamo certi che il nostro partito troverà in Basilicata due uomini determinati e fermi sui propri valori”.

Così una nota di Fratelli d’Italia.