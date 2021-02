Governo, Ferro: quello dei migliori ha stessi attori di soap opera Conte

“Fratelli d’Italia voterà no alla fiducia in coerenza con le promesse fatte agli italiani e in dissenso verso le scelte scellerate del precedente Governo, a nostro avviso troppo rappresentato anche nell’attuale maggioranza. Il governo dei migliori è composto dagli stessi attori che hanno dato vita alla soap opera del governo Conte 2: il ministro Speranza rappresenta il fallimento della gestione sanitaria, dello scandalo del piano vaccini e dell’assoluta mancanza di trasparenza sui dati della pandemia. E il ministro Lamorgese che durante il lockdown inseguiva gli italiani con i droni ha spalancato le porte ai clandestini. Per non parlare del ministro degli Esteri Di Maio… Fratelli d’Italia non chiede prebende ma solo discontinuità con il governo precedente”.

Così Wanda Ferro, deputato di Fratelli d’Italia intervenendo in Aula alla Camera.