UE, Fidanza: volontà di Sofo di aderire al gruppo ECR dimostra come progetto politico dei Conservatori guidati da Meloni sia trainante

“La volontà manifestata dall’europarlammetare Vincenzo Sofo di aderire al gruppo ECR al Parlamento Europeo dimostra come il progetto politico dei Conservatori europei, il cui partito internazionale è guidato da Giorgia Meloni, sia trainante ed aggregante. Un progetto rafforzato in questi giorni dalla posizione di coerenza di Fratelli d’Italia sul piano nazionale nel dire No a governi innaturali come l’esecutivo Draghi. Del resto, nessuno dei 44 partiti aderenti alla nostra famiglia politica governa con la sinistra. Siamo certi che l’intero gruppo ECR accoglierà Vincenzo Sofo con entusiasmo, avendo imparato ad apprezzarne l’azione, la competenza e lo spessore politico e culturale”.

Così il capodelegazione di Fratelli d’Italia- ECR al Parlamento europeo, Carlo Fidanza.