«Auguri al cardinal Camillo Ruini per il suo novantesimo compleanno. È da sempre un solido punto di riferimento sulle grandi sfide etiche e antropologiche del nostro tempo e per chi come noi si batte per difendere le radici cristiane dell’Europa, la sacralità della vita e la centralità della famiglia».

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.