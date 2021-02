DL Milleproroghe, Fdi: continui rinvii per esame? Maggioranza già in difficoltà

“«Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, tre indizi fanno una prova. Con il quarto siamo alla prova schiacciante”.

Così Paolo Trancassini, Lucia Albano ed Emanuele Prisco deputati di Fratelli d’Italia commentano i quattro rinvii delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera che stamattina avrebbero dovuto cominciare l’esame del decreto Milleproroghe.

“Da una maggioranza – aggiungono i deputati di FDI – già in evidente difficoltà nel condividere il decreto arriva una mancanza di rispetto non solo verso i parlamentari ma soprattutto verso gli italiani. E’ sin troppo facile alzarsi in piedi per una standing ovation, più complicato trovare la sintesi tra forze politiche con programmi e idee così diverse. Dopo le tante parole e i zero fatti del governo Conte ora serve un cambio di marcia deciso per dare risposte agli italiani”.

