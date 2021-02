«Tutta la mia vicinanza politica e umana a Matteo Salvini, costretto anche oggi, a causa della vigliacca autorizzazione parlamentare di PD e M5S, a rispondere in tribunale del tentativo di contrastare l’immigrazione illegale di massa fatta in qualità di Ministro dell’Interno del primo Governo Conte. La difesa dei confini è un dovere, non un reato».

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.