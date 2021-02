Manifestazione Fdi: “La montagna merita rispetto, non Speranza”

Sabato 20 febbraio, dalle ore 11, Fratelli d’Italia manifesterà davanti agli impianti da sci chiusi presso la località Pintura di Bolognola (MC), nell’ambito dell’iniziativa “La montagna merita rispetto, non Speranza”.



Con questa iniziativa ancora una volta FdI starà al fianco degli operatori della montagna fortemente penalizzati dalle recenti restrizioni del Governo, in continuità con quello precedente, e privi di aiuti concreti a sostegno della categoria. Sarà presente anche il coordinamento regionale di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di FdI.



Parteciperanno:

– On. Lucia Albano (Deputata di FdI)

– Elena Leonardi (Consigliera regionale di FdI)

– Pierpaolo Borroni (Consigliere regionale di FdI)

– Paolo Renna (Assessore alla Sicurezza di Macerata)

– Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli Piceno)

– Carlo Ciccioli (Capogruppo di FdI in Consiglio regionale)

– La Dirigenza nazionale, regionale, provinciale e locale di FdI

