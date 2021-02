Covid. Fazzolari: Disservizi ministero Cultura impediscono accesso ristori a guide e accompagnatori turistici. Franceschini non faccia finta di nulla e rimedi

“Il ministro Franceschini intervenga per rimediare all’ingiusta esclusione che sta colpendo una vastissima platea di operatori del turismo, nello specifico guide e accompagnatori turistici, estromessi dai ristori previsti per la categoria a causa di disservizi e malfunzionamenti della piattaforma telematica predisposta per l’accesso ai contributi”.

A dirlo è il senatore Giovanbattista Fazzolari, responsabile nazionale del programma si Fratelli d’Italia, che ha presentato un’interrogazione parlamentare per sollecitare un celere intervento dei ministri della Cultura e del Turismo.

“Questi disservizi, oltre che inaccettabili, rischiano di peggiorare la già gravissima condizione di disagio economico e sociale in cui versa un settore duramente provato dall’epidemia e dalle conseguenti chiusure. Tra gli esclusi, tra l’altro, si contano migliaia di operatori in possesso di tutti i requisiti richiesti. Ed è incredibile che, nonostante la gravissima situazione sociale determinatasi, con tante famiglie private della spesso unica fonte di reddito, molti beneficiari che avrebbero dovuto essere ristoranti entro dicembre, a fine gennaio non avessero ancora ricevuto nulla. Parlare di gestione quanto mai raffazzonata e approssimativa non è certo esagerare”.

“Sorprende l’immobilismo del ministro Franceschini, da tempo a conoscenza della questione. Lo sollecitiamo ancora perché intervenga e metta fine a questa farsa” conclude il senatore Fazzolari.