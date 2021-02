Dl milleproroghe, FdI: Su professionisti nuova spaccatura nella maggioranza

“É appena partito il governo Draghi e si registra una nuova spaccatura nella maggioranza, questa volta riguardante il mondo dei professionisti. Tra gli emendamenti presentati da Fdi al decreto Milleproroghe che stanno facendo emergere discrepanze nelle forze governative, ci sono quelli sulla responsabilità per inadempimento dei professionisti colpiti da Covid. Tra le richieste avanzate c’è la proroga dei termini concernenti la trasmissione di atti, documenti e termini nel caso in cui i professionisti fossero malati o impediti, per i quali si richiedono rinvii e tutele. In queste settimane, mentre tutte le forze politiche erano impegnate a prendere posti nel nuovo esecutivo, dall’opposizione Fratelli d’Italia ha continuato a rappresentare i bisogni e le istanze delle professioni ottimistiche italiane. Ora ci attendiamo che il nuovo esecutivo provveda immediatamente alle doverose tutele, fornendo un importante segnale da segnalare importante un cambio di passo per la Nazione”.

Lo dichiarano in una nota i deputati di Fratelli d’Italia Emanuele Prisco, Paolo Trancassini, Fabio Rampelli e Lucia Albano.