Dl milleproroghe, Rizzetto: Maggioranza parte malissimo

Incredibilmente bocciato emendamento Covid-Professionisti

“La proposta secondo cui gli iscritti agli ordini professionali vedranno «i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, previdenziali e assistenziali, nonché quelli per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari» slittare di trenta giorni nel caso fossero impossibilitati dal Covid è stata incredibilmente respinta. Pd ed Iv dapprima avevano presentato la stessa proposta per poi ritirarla in Commissione ed addirittura votare contro, assieme alla nuova maggioranza, all’unico emendamento residuo, ovvero quello a mia prima firma. A poco è valsa la sua difesa da parte dei colleghi di Fratelli d’Italia Albano e Trancassini, che ringrazio. Ritengo si parta malissimo, una vera vergogna quanto accaduto”.