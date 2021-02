FdI, Frassinetti: Su insulti Meloni chiederemo conto a ministri università e istruzione

“Il prof. Giovanni Gozzini ha offeso e insultato pesantemente, durante una trasmissione a Controradio, Giorgia Meloni e per questo va cacciato immediatamente dall’Università di Siena. Ne chiederemo conto ai Ministri Messi e Bianchi di Università e Istruzione. Non è tollerabile che uno che dovrebbe insegnare ai giovani offenda ed insulti reiteratamente il presidente di FDI. Protesteremo duramente e non cesseremo fino a quando questo figuro non sarà cacciato.

Lo dichiara Paola Frassinetti, deputato di Fratelli d’Italia, vicepresidente della commissione Cultura della Camera e responsabile dipartimento Università FDI.