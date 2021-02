Governo, Ciaburro: Subito ristori per settore montagna

Chiusura impianti è decisione devastante

“Dalle Alpi agli Appennini alta si è alzata la voce degli operatori della montagna che chiedono rispetto e risposte. Per chi vive nelle Alte Terre tutto è più complesso, ma l’inverno, con la neve e la possibilità di sciare erano da sempre fonte di svago per i turisti e di reddito per chi in montagna ha scelto di investire la propria vita. La chiusura decisa a meno di 24 ore dalla riapertura degli impianti è stata devastante dal punto di vista psicologico ed economico per tutto quello mondo che vive di sci. Fratelli d’Italia pretende rispetto per la gente di montagna, oggi, al loro fianco, abbiamo chiesto ristori urgenti ed abbiamo promesso ai gestori che faremo nostra la proposta di cancellare questa stagione dal computo delle annualità delle revisioni degli impianti che in questa stagione sono stati chiusi. È tempo che il governo sappia dimostrare ai montanari che esiste il buonsenso, perché di promesse a vanvera la montagna ne ha già ascoltate troppe”.

Lo dichiara Monica Ciaburro, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile Montagna di FDI.