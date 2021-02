Governo, Fdi: manifestazioni in tutta Italia ” La montagna merita rispetto non Speranza”

“La montagna merita rispetto non Speranza”, è lo slogan delle manifestazioni che Fratelli d’Italia ha organizzato questa mattina davanti agli impianti da sci chiusi in più di trenta località italiane, registrando una grande partecipazione, nel rispetto delle regole di distanziamento per il Covid. Dal Piemonte alle Marche, dalla Lombardia alla Calabria, dalla Valle d’Aosta alla Sardegna e poi ancora in Liguria, Friuli, Veneto, Trentino, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Basilicata, i deputati e simpatizzanti di Fratelli d’Italia hanno dimostrato la loro vicinanza ai rappresentanti della filiera del turismo montano, fortemente penalizzata dalle recenti restrizioni volute dal ministro Speranza, in continuità con quanto fatto dal Governo Conte. Aver prorogato la chiusura degli impianti a poche ore dalla riapertura è stato uno duro colpo per l’intero comparto, per questo Fratelli d’Italia torna a chiedere lo stato di crisi per tutto il settore turistico, di cui quello montano rappresenta una parte molto rilevante”.

Così una nota di Fratelli d’Italia.