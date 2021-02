Recovery, Bignami: Va riscritto, pronti a portare nostre proposte

Per ora da governo Draghi solo affermazioni generiche

“Il Presidente Draghi ha richiamato nel suo intervento alle Camere temi fondamentali per il Recovery plan, come la riforma fiscale, l’ambiente, il turismo. Per ora dal Governo abbiamo ascoltato affermazioni generiche, senza che fosse spiegato in concreto cosa si intenderà fare con questi fondi. Quel che è certo è che si dovrà riscrivere il Recovery predisposto dal Governo Conte, privo di concretezza e di dettaglio. Ci aspettiamo maggior concretezza e più progettualità da parte del nuovo Governo e su questo siamo pronti a portare le nostre proposte”.

Lo dichiara Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli d’Italia intervenendo alla trasmissione Settegiorni in onda su Rai 1.