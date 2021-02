“Ci addolora la triste notizia della morte dell’Ambasciatore italiano Luca Attanasio e del Carabiniere del servizio di scorta, rimasti coinvolti in un attentato in Congo. In attesa di ulteriori notizie, ci stringiamo ai familiari, esprimiamo il nostro cordoglio all’Arma dei Carabinieri e al Corpo Diplomatico italiano”, è quanto dichiara in una nota il Deputato di FdI e Capogruppo in Commissione Difesa, Salvatore Deidda

