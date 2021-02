Congo, Delmastro: addolorato per morte amb. Attanasio. Intensificare protezione per diplomatici.

“Sono profondamente addolorato per la tragica morte dell’Ambasciatore Luca Attanasio e di un militare dell’Arma dei Carabinieri, vittime di un vile attentato che ha colpito un convoglio del World Food Programme a Goma, nel Congo, nell’ambito di un tentativo di sequestro ai danni di personale ONU. Il Governo intensifichi immediatamente le misure di protezione per il nostro personale diplomatico dislocato nelle Nazioni più a rischio. Esprimo tutta la mia solidarietà e vicinanza alle famiglie delle vittime. L’Italia si stringa forte a loro in questa tragedia”.



È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Affari Esteri alla Camera.