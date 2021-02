Congo, Rotelli: condoglianze ai familiari e solidarietà all’arma dei carabinieri

“Le mie più sentite condoglianze alle famiglie dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere uccisi oggi a Goma, nella Repubblica Democratica del Congo a bordo di una autovettura in un convoglio della MONUSCO, la missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica Democratica del Congo. La mia solidarietà anche a tutta l’Arma dei Carabinieri funestata, ancora una volta, in una missione a servizio dell’intera comunità italiana sulla quale chiediamo al Governo di riferire il prima possibile in Parlamento per quanto accaduto”.



Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Mauro Rotelli.