Covid, Meloni: Fdi sostiene appello lettera 150 a Draghi, Governo accolga richiesta trasparenza

«Fratelli d’Italia sostiene l’appello rivolto al Presidente del Consiglio Draghi da Lettera 150, il think thank di 300 docenti fondato da Giuseppe Valditara, che da tempo chiede al Governo di mettere a disposizione della comunità scientifica i dati relativi ai 21 indicatori usati da Ministero della Salute e ISS per valutare la situazione epidemiologica nazionale e assegnare i colori alle Regioni. Ci auguriamo che il nuovo Esecutivo voglia accogliere questa richiesta di trasparenza e dare un forte segnale di discontinuità rispetto al passato».

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.