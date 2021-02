“Ringrazio di cuore ciascuno di voi per i tantissimi messaggi e commenti di questi giorni in supporto della scelta di Fratelli d’Italia. Ai compromessi con la sinistra e con chi ha messo in ginocchio l’Italia, noi preferiamo continuare a difendere le nostre idee e a poter guardare negli occhi gli italiani”.

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.