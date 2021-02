Agricoltura, De Carlo: impegno per marchio IGP per fragola veronese

“Ottimo è il segnale che arriva dal veronese: la produzione di fragole continua a crescere e apre a prospettive importanti, questa è la dimostrazione che la qualità paga sempre. Il prodotto italiano, anche in questo momento di particolare incertezza economica, convince e soddisfa le esigenze del mercato. Il Made in Italy dell’agroalimentare si consolida sia nell’export e sia nel mercato interno. Dobbiamo avere la capacità di continuare ad investire politicamente su provvedimenti che tutelino e premino questo tipo di produzioni, garanzia di continuità lavorativa e di qualità. Sono a disposizione per qualsiasi supporto possa essere utile per conseguire il marchio IGP per un prodotto, quello della fragola veronese, vera eccellenze italiana e veneta”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Luca De Carlo, Coordinatore regionale del Veneto e responsabile nazionale agricoltura di FdI.