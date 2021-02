“Di Maio in Aula subito per riferire sull’agguato in Congo. Chiediamo di conoscere quale siano le condizioni di sicurezza previste per la nostra rete diplomatica, i militari e tutti coloro che garantiscono la loro tutela. Domani formalizzeremo una richiesta urgente di informativa”.

Così Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati.