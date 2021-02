Covid, Bignami: su pubblicazione dati Governo Draghi in continuità con Conte

“Sulla pubblicazione dei dati e la condivisione di informazioni il governo Draghi è in continuità col governo Conte. Ricordiamo che la trasparenza la impone la regolamentazione sanitaria internazionale e che la mancanza di trasparenza del governo adesso è certificata anche da una sentenza. Per Fratelli d’Italia è centrale che si conoscano i dati e gli elementi su cui poi vengono prese decisioni importanti come le chiusure e le riaperture e invece, ancora oggi, il Cts non consente di avere piena contezza dei dati su cui Draghi decide”.

Così Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli d’Italia intervenendo a Rainews 24.