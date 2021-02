Covid, La Pietra: allarmante aumento 60 per cento vendite case all’asta. Occorre cambio di passo Governo

“Oggi sono stati presentati i dati sulla vendita all’asta delle abitazioni, relativi al secondo semestre del 2020. Sono dati allarmanti con un incremento di oltre il 60 per cento rispetto ai primi sei mesi dell’anno. Uno spaccato che evidenzia come la crisi economica provocata dalla pandemia abbia avuto un impattato negative sulle famiglie, infatti dai dati si evidenzia che oltre i due terzi delle abitazioni hanno un valore sotto i 100mila euro, mettendo in luce come le fasce di reddito medio basse siano come sempre le più colpite”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Patrizio La Pietra.

“Nelle casistiche – sottolinea La Pietra – entrano anche alberghi e residenze di pregio, a testimoniare come il comparto turistico sia fra i più colpiti. Ma il dato politicamente più preoccupante sono l’inefficacia dei provvedimenti messi in atto dal precedente governo per il sostegno alle famiglie. Non bastano i proclami e le richieste di ‘un gesto d’amore alle banche’ per bloccare i pagamenti dei mutui e lo stop alle procedure di esecuzione. Occorre un vero cambio di passo dal nuovo governo – conclude La Pietra – per tutelare il bene primario degli italiani rappresentato dalla loro casa”.