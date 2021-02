Governo, Balboni: Commissioni bloccate senza sottosegretari, spettacolo degno della peggior partitocrazia

“Ecco un altro esempio in una settimana del nuovo che avanza. I lavori parlamentari sono di fatto ancora bloccati perché i partiti politici della iper maggioranza si stanno accapigliando da giorni e giorni, manuale Cencelli alla mano, per la nomina di un sottosegretario in più o in meno. Senza la presenza di rappresentanti del governo, e quindi dei sottosegretari, le Commissioni di Camera e Senato non possono lavorare. Uno spettacolo degno della peggiore partitocrazia, alla faccia del cambiamento”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni, vicepresidente della Commissione Giustizia.