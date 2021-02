“Sollecito il Copasir ad adeguarsi ai nuovi equilibri del Parlamento perché non vorremmo che si riunisse in modo non corretto. E’ importante che questo organo così vitale per la sicurezza della Nazione lavori nel pieno delle sue funzioni”.

Così Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d’Italia intervenendo in Aula alla Camera ha replicato al deputato del Pd Borghi che chiedeva che il Ministro degli Esteri Di Maio riferisse al Copasir prima che all’Aula sull’attentato in Congo.