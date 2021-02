Immigrazione, Varchi: Governo draghi come Governo Conte

“Desta molto allarme ciò che accade al largo della Sicilia. Ogni giorno decine e decine di migranti vengono accompagnati a riva, molti di loro risultano positivi al Covid-19 e si rende necessaria la quarantena a bordo della nave a ciò preposta. L’hotspot di Lampedusa è sempre al collasso con presenze per cinque volte superiori alla capienza regolamentare. La variegata composizione della maggioranza che sostiene il governo Draghi non ha mutato di una virgola l’indirizzo del Viminale così che le nostre coste sono prese d’assalto. Chiederemo conto con interrogazione alla Lamorgese di tutti i soldi pubblici sperperati per l’accoglienza indiscriminata. Fratelli d’Italia unico partito a rimanere fermo sulla propria posizione: il blocco navale è l’unico rimedio possibile e va attuato prima che sia troppo tardi per la salute e la sicurezza pubblica”.

Così Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia.