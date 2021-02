Milleproroghe, Montaruli: assurdo No da maggioranza a proroga invio cartelle

“E’ assurda la bocciatura da parte della maggioranza del mio emendamento che chiedeva la proroga dei termini per l’invio delle cartelle esattoriali. Sarebbe stato un provvedimento utile a dare una boccata di ossigeno agli italiani che sono privati dei mezzi essenziali per rimettersi in carreggiata e alzare la serranda. E invece, mentre i cittadini non hanno ricevuto sufficiente supporto economico per le restrizioni subite in questi mesi e non gli viene nemmeno data la possibilità di organizzarsi per sapere cosa sarà il giorno dopo, lo Stato manda loro le cartelle esattoriali con l’avallo di un governo folle e che non capisce le priorità”.

Così Augusta Montaruli, deputato di Fratelli d’Italia intervenendo in aula sul suo emendamento che chiede lo stop alle cartelle esattoriali.