Milleproroghe, Trancassini: PD prende in giro i terremotati

“Sulla proroga degli oneri dei mutui dei comuni colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia leggiamo dichiarazioni degli esponenti del PD Pezzopane e Morgoni che sono perfettamente in linea con gli emendamenti al decreto Milleproroghe presentati da Fratelli d’Italia ma esattamente un minuto dopo in Aula riscontriamo il loro voto contrario. Questa è una presa in giro ai danni dei terremotati e delle piccole amministrazioni che stanno facendo i salti mortali per sopravvivere: una beffa, quella del Pd, che si tinge di propaganda. I deputati piddini pensano di mettere una toppa a questa incresciosa situazione con un ordine del giorno che non ha alcuna validità normativa, continuando a prendere in giro le persone con le chiacchiere e tradendo i fatti. Vergogna: le 138 comunità colpite dal sisma meritano rispetto oltre che coerenza”.

Lo dichiara Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FdI in commissione Bilancio.