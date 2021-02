Trasporti, Ruspandini: qual’è il piano del nuovo Governo su Alitalia?

“E’ pretestuosa la richiesta, emersa oggi dalla maggioranza in commissione Trasporti, di avere da Fratelli d’Italia un giudizio su questioni nevralgiche come la nuova compagnia aerea nazionale e sulle strategie da adottare, senza che qualcuno conosca quello che il governo intende fare e sulle eventuali modifiche del piano industriale, alla luce delle criticità che da mesi ormai affliggono il mondo del volo. Quelli che erano contrari al vecchio piano industriale sono ora folgorati sulla via di Damasco? Quale è il piano del nuovo governo?”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Massimo Ruspandini, capogruppo in commissione Trasporti.