Tutela vittime, Pellegrino: Esiste anche una violenza fatta dalle donne sugli uomini

“Si parla troppo spesso di violenza sulle donne e mai di quella sugli uomini, che pure esiste ed ha conseguenze altrettanti gravi e dolorose. È ora di abbandonare vecchi stereotipi che vogliono sempre il maschio carnefice, così come la facile e insidiosa strumentalizzazione della sinistra che sfrutta gli abusi sulle donne per distruggere la coppia e la famiglia dal punto di vista sociologico e antropologico.

Anche gli uomini subiscono abusi fra le mura domestiche e sono oggetto di violenze da parte delle ex, a volte così efferate da distruggere la loro vita per sempre. Il fenomeno, però, è troppo spesso taciuto, non soltanto dalle possibili vittime impegnate a svincolarsi dallo stereotipo che li vuole sempre parte forte della coppia, ma anche dai centri antiviolenza, dalle associazioni e dai movimenti femministi che non vogliono abbandonare il (triste) primato ideologico e mettere in discussione gli interessi economici che gravitano intorno ai CAV.

Dovrebbe, invece, essere normale combattere la violenza in tutte le sue forme e dare assistenza a tutte le vittime a prescindere dal genere.

Ne parleremo con esperti ed associazioni giovedì 25 febbraio in diretta dalla pagina Facebook del dipartimento tutela vittime – Fratelli d’Italia durante il convegno “La Violenza sugli uomini: abusi domestici e paternità negata”.

Alla conferenza parteciperanno: l’ avv. Magdalena Giannavola, penalista e Presidente della Associazione “L’Altra Parte”, nata dall’osservazione di alcuni casi processuali in cui è emersa, in tutta evidenza, una disparità di trattamento mediatica e, soprattutto, giudiziale, nei confronti di uomini vittime di maltrattamenti o di vessazioni di vario tipo da parte delle donne;

Avv. Piergiuseppe De Lorenzo, patrocinante in Cassazione e penalista attivo nella sensibilizzazione sul tema dei diritti maschili violati;

avv. Massimo Arcidiacono, Presidente di “AVU – Associazione Violenza sugli Uomini”, promotore del progetto di legge sull’introduzione dell’educazione sentimentale nelle scuole, nato con il fine di prevenire la violenza nei rapporti umani.

Giorgio Ceccarelli, Presidente delle Associazioni “Figli Negati” e “I Love Papà”, ideatore e promotore dell’unica marcia mondiale dei padri separati denominata DADDY’S PRIDE, della Casa dei papà separati di Roma e dell’istituzione della Festa Nazionale dei Figli.

Gioacchino Onorati, editore, autore di numerosi programmi televisivi, fondatore della casa editrice Aracne, socio dell’Associazione Forense Ius Ac Bonum, dell’Unione giuristi cattolici italiani e Premio Bigenitorialità 2019.

Vi aspettiamo online.

(Qui il link per collegarsi: https://bit.ly/3doynhv )

