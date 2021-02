Congo, Galantino: non mandare nostri uomini allo sbaraglio

“Più sicurezza, meno cooperazione. Il collega Delmastro nell’intervento di replica all’informativa urgente del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio sui tragici eventi accaduti in Congo, ha toccato il punto chiave delle cause che provocano le uccisioni dei nostri rappresentanti all’estero. La morte dell’Ambasciatore italiano Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci non possono essere risolte con un semplice cordoglio. Occorre investire di più in sicurezza e prevedere i tragici eventi piuttosto che – in una logica di risparmio – mandare allo sbaraglio le nostre donne e i nostri uomini in divisa oltre che i diplomatici e se finisce male lavarci le mani con una commemorazione”.

Così Davide Galantino, deputato di Fratelli d’Italia.