Docente Avellino insulta Meloni, Cirielli: solidarietà a Giorgia, il PD prenda le distanze

“Continuano senza ritegno gli insulti personali contro Giorgia Meloni, alla quale rinnovo la mia solidarietà”. Lo denuncia, in una nota, il Questore della Camera e coordinatore della Direzione Nazionale di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli: “In post pubblicato sui social, un sedicente educatore di giovani, docente di storia e filosofia, questa volta di Avellino, tale Luigi Anzalone, non solo condivide pubblicamente le offese volgari del professore Giovanni Gozzini di Siena, ma addirittura ritiene che si possa pensare di peggio. Non solo. Per Anzalone è anche “oggettivo” che una donna possa essere definita nelle maniere vergognose di Gozzini, ma non lo si deve dire, ipocritamente, perché basta “schifarla”. Anche in questo caso – attacca Cirielli – siamo di fronte ad affermazioni inaccettabili e scandalose, espresse tra l’altro da un esponente del Pd (ex consigliere regionale ed assessore nella giunta Bassolino, nonché ex presidente della Provincia di Avellino) considerato ora vicino al ministro dei beni culturali Dario Franceschini, il quale mi auguro che, insieme al segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti, prenda immediatamente le distanze condannando queste farneticazioni che non possono trovare alcuna giustificazione” conclude Cirielli.

