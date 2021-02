Roma Capitale, Meloni: appello a Draghi per avviare percorso costituente su poteri speciali e risorse, proposte e contributo di Fdi sono a disposizione

«Il futuro di Roma è una questione nazionale perché rilanciare la Capitale significa puntare sul futuro dell’Italia intera. Fratelli d’Italia lo ha ribadito, ancora una volta, nel corso della seduta straordinaria dell’Assemblea capitolina dedicata ai poteri speciali e alle risorse alla Capitale. Siamo felici che questa battaglia sia diventata trasversale e patrimonio condiviso di tutte le forze politiche. È necessario però passare dalle parole ai fatti: sono stati persi troppi anni e rimane agli atti che i partiti che esprimono il Sindaco e il Presidente della Regione Lazio, anche insieme al governo della Nazione, non hanno compiuto passi in avanti. Rivolgiamo un appello al presidente Draghi: avviamo subito un percorso costituente reale e concreto per restituire alla Capitale il valore che merita e dare a Roma gli strumenti di cui ha bisogno per dare risposte ai cittadini. Il contributo, le proposte e il lavoro di Fratelli d’Italia sono a disposizione».

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.