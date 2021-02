Sisma, Albano: approvato ODG per il credito d’imposta a favore delle zone terremotate

Continua senza sosta l’impegno di Fratelli d’Italia a favore delle zone colpite dal sisma del 2016, che hanno urgente bisogno di essere rilanciate per riscattarsi dalla doppia calamità, terremoto e pandemia.

Abbiamo chiesto, ed ottenuto, attraverso un ordine del giorno a mia prima firma, l’impegno del governo a valutare la proroga dell’agevolazione per il credito d’imposta sugli investimenti per le aziende del cratere. È un provvedimento importante, consente alle aziende di investire in innovazione, di ottimizzare il ciclo produttivo, di migliorare la sostenibilità, ed è richiesto a gran voce dagli imprenditori e dalle associazioni di categoria del territorio. Attendiamo ora, a seguito dell’accoglimento dell’ordine del giorno, le determinazioni del governo.

Fratelli d’Italia, attraverso Giorgia Meloni, ha chiesto al presidente Draghi di porre il sisma tra le priorità dell’agenda di Governo, così come nelle Marche sta facendo la giunta Acquaroli con l’assessore alla ricostruzione di Fdi, Castelli. Fratelli d’Italia è all’opposizione, ma con proposte costruttive e sempre dalla parte degli italiani.

Così in una nota la deputata marchigiana di Fratelli d’Italia Lucia Albano.