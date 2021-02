Città murate, Fantozzi: “La proposta di legge approvata in Consiglio è un’opportunità per la provincia di Lucca”

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità una proposta di legge sulle Città murate, che definisce le linee attraverso cui i Comuni possono accedere al bando, che prevede lo stanziamento di due milioni di euro all’anno per il triennio 2021-2023.

“Si tratta di un’opportunità per la provincia di Lucca. La legge, accanto al recupero del patrimonio, punta a rendere fruibili spazi fino ad ora interdetti al pubblico, a realizzare progetti di carattere sociale e culturale. Per i Comuni si prospetta la possibilità di valorizzare borghi e angoli storici delle città mentre per le aziende l’opportunità di poter operare nei restauri”.

“Sarà fondamentale, visto che il bando prevede uno stanziamento cospicuo, che la selezione avvenga in modo oggettivo, obiettivo dando la possibilità così ad un’ampia platea, tra Comuni e aziende, di poter usufruire di tale sostegno”.