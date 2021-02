Governo, Fidanza: dispiace assenza esponenti centrodestra alla Farnesina, voce Fdi ancora più forte

“Con la nomina del Vice Ministro Sereni e dei sottosegretari Di Stefano e Della Vedova si è composta la squadra che affiancherà Di Maio alla Farnesina. Dispiace che nella ripartizione dei ruoli di sottosegretario non sia stato indicato alcun esponente di centrodestra al Ministero degli Affari Esteri”. È quanto dichiara in una nota il Responsabile Esteri e Capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza. “ Una scelta che lascia politicamente scoperto un Ministero importantissimo che già purtroppo soffre della guida inadeguata di un ministro come Di Maio, riconfermato in barba alla promessa del ‘governo dei migliori’. Fratelli d’Italia incalzerà il governo con ancora maggior forza su tutti i temi di politica estera, a difesa dell’interesse e della sovranità nazionale. Abbiamo chiesto per primi che Di Maio riferisse in aula e pretendesse chiarezza sui tragici fatti del Congo, vogliamo posizioni chiare e nette sulla Cina come sul Venezuela, pretendiamo una presenza italiana forte nel Mediterraneo come argine all’espansionismo della Turchia di Erdogan. Su questi e su altri temi faremo sentire ancora più forte la nostra voce, a maggior ragione dopo aver constatato l’assenza di ogni traccia di centrodestra nei ruoli chiave della Farnesina.”

